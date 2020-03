Klopp confessa: "Ho pianto quando ho ascoltato ‘You’ll never walk alone’ cantata in ospedale"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, non nasconde le emozioni: "Mi è stato inviato un video: è stato qualcosa di incredibile".

E' un momento duro per tutti, nessuno escluso. Non sorpende, dunque, che anche i piccoli gesti possano innescare grosse emozioni. Anche quelle degli addetti ai lavori nell'ambito calcistico, attualmente in standby a causa dell'emergenza coronavirus che sta condizionando l'intero mondo.

Il tecnico del , Jurgen Klopp, ha raccontato un aneddoto delle ultime ore:

"Mi è stato inviato un video di persone in ospedale nei pressi della terapia intensiva che cantavano ’You’ll never walk alone’ e ho iniziato a piangere. E’ stato qualcosa di incredibile. Non potrei ammirare di più di così quelle persone. Non solo si tratta di persone che lavorano ma che hanno anche un grande spirito. Sono abituati ad aiutare gli altri e per farlo si mettono in pericolo aiutando chi sta male".

Insomma, fragilità allo stato puro. E non potrebbe essere altrimenti. Perlopiù considerando come questa battaglia stia diventando delle più aspre, contro un nemico invisibile ma dannatamente potente.