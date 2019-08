Klopp a sorpresa: "Tra due o tre anni potrei anche ritirarmi..."

Due-tre anni e poi il ritiro? Forse no, forse sì. Jürgen Klopp è un personaggio imprevedibile e non esclude a priori nemmeno l'ipotesi di lasciare la panchina.

Alle premiazioni degli 'Sport Bild Award', il tecnico del è stato premiato come allenatore tedesco dell'anno e con le sue dichiarazioni sul palco ha sorpreso tutti.

Parlando del suo futuro, Klopp ha dichiarato, sorridendo e anche con un pizzico di ironia, che non si sentirebbe di escludere la possibilità di uscire di scena.

"Spero di continuare, ma tra due o tre anni non so cosa potrà accadere. Magari mi ritirerò. Non è detto succeda, ma se così fosse non sarebbe una sorpresa...”.