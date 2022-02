Kkr, cosa è il fondo interessato all'Atalanta e di cosa si occupa

L'Atalanta sta per vivere una svolta storica col passaggio del pacchetto di maggioranza dalla famiglia Percassi al fondo Kkr che dovrebbe rilevare l'85% del club versando circa 350 milioni di euro. Ma di cosa si occupa il fondo Kkr?

LA STORIA DEL FONDO KKR

Fondato nel 1976 col nome Kohlberg Kravis Roberts & Co, è quotato alla Borsa di New York dal 2010 e si occupa di diversi settori dalle infrastrutture al real estate, dall'immobiliare agli hedge funds il tutto completando parecchi investimenti di private equity. Kkr ha uffici in 21 città di quattro continenti diversi e gestisce asset per 429 miliardi di dollari con 109 società, che generano circa 244 miliardi di dollari di ricavi all'anno.

Qualche anno fa inoltre il fondo Kkr è entrato in Fibercop a fianco di Tim e Fastweb e si era interessato all'acquisto della stessa Tim, offerta poi non concretizzatasi.

COSA E' IL FONDO KKR

Il fondo Kkr è una società globale di investimenti che offre soluzioni in ambito assicurativo, patrimoniale alternativo e dei mercati di capitali. Inoltre sponsorizza fondi di investimento mirati al private equity, creditizio e immobiliare.