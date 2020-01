Kjaer sotterra l'ascia di guerra: "Nessun problema con Ibrahimovic"

In passato Ibrahimovic e Kjaer si sono scontrati duramente in campo, ma ora indossano entrambi la maglia del Milan.

Si sono scontrati duramente in passato, Kjaer e Ibrahimovic. Appunto, in passato. I tempi tra e sono lontani, visto che in questa sessione di calciomercato invernale entrambi sono approdati al per vestire la stessa maglia rossonera.

Kjaer ha esordito con il Milan nella vittoriosa gara di Coppa contro la , in cui Ibrahimovic è rimasto in panchina. Lo svedese e il danese potrebbero presto giocare titolari insieme, con somma gioia dell'ex difensore del , pronto a condividere con lui il campo.

In conferenza stampa, Kjaer ha parlato anche di Ibrahimovic:

"Assolutamente sì, Ibrahimovic è un valore aggiunto. L'ho incontrato spesso in carriera, abbiamo avuto le nostre guerre sul campo, ma con lui non c'è nessun problema".

Uniti, Kjaer e Ibrahimovic, per il bene del Milan:

"Abbiamo lo stesso obiettivo, cioè dare una mano al Milan per arrivare il più in alto possibile. La sua carriera parla da sola, è un piacere per tutti che lui sia qui".

Grazie a Ibrahimovic la speranza Champions non è ancora morta: