Kjaer si è preso il Milan: "Con l'Atalanta non ha funzionato, ora sono un leader"

Il difensore danese è uno dei cardini rossoneri: "Cerco di dare l'esempio. Scudetto? Siamo in testa, possiamo vincerlo".

Simon Kjaer si è preso il . Il centrale danese arrivato a gennaio in rossonero è diventato protagonista nella squadra di Pioli. In partita e anche in allenamento, dove si sente un leader. Lo ha spiegato alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Ho bisogno di sentire la fiducia. Ho sempre ripagato i tecnici che mi hanno dato continuità. Pioli è l’allenatore perfetto per me. Sono un leader in campo e in allenamento. Osservo gli altri e do una mano ai più giovani. Cerco sempre di dare l’esempio, mi faccio sentire".

Per questo Milan nulla è impossibile: secondo il danese ex , , e , il primo posto spinge ancora a sognare di poter vincere lo Scudetto.

"Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Siamo in testa, possiamo vincere lo scudetto. La stagione però è ancora lunga, non deve diventare un’ossessione".

Il percorso di Kjaer lo ha portato a passare anche da Bergamo, pochi mesi e poche presenze prima di mollare l' e trasferirsi a gennaio con il Milan, dove è tornato protagonista.

"A Bergamo ho giocato sei partite e non abbiamo mai perso. Gasperini non mi ha mai detto 'sei troppo in là con gli anni' o 'giochi male', lasciarmi fuori è stata una decisione tattica. Non ha funzionato, non ho nulla contro di lui. Ho accettato le sue scelte. Quando non giocavo ne approfittavo per allenarmi. Volevo farmi trovare al top per la chiamata successiva, è arrivato il Milan".

Chiosa sull'amico e connazionale Christian Eriksen, che sull'altra sponda della ciittà di Milano fa fatica ad imporsi, nonostante le grandi aspettative riposte su di lui.