Kjaer rivela: "Col Sassuolo avrei giocato contro il parere dei medici"

Una volata Scudetto vissuta fino all'ultimo centimetro. Un finale di stagione ad altissima tensione con un duello sulle sponde del Naviglio con in palio il titolo di campione d'Italia. Da una parte il Milan di Pioli, tornato sul trono dopo 11 anni, dall'altra l'Inter di Inzaghi, a caccia della seconda stella.

Ad aggiudicarsi lo Scudetto è stato il Diavolo. Un traguardo raggiunto grazie alla forza del gruppo, che nonostante i pronostici è riuscito a portare a casa il primo posto.

Un'ulteriore conferma dello spirito di gruppo dei rossoneri è arrivata attraverso le parole di Simon Kjaer. Il difensore danese, fuori da inizio dicembre - dopo l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale - ha rivelato ai microfoni del canale danese TV2 Sport un retroscena:

"Nelle ultime quattro settimane, il mio programma è stato organizzato in base a come era andata la partita del fine settimana. Cosa significa? Significa che mi ero preparato per giocare oggi (contro il Sassuolo, ndr). Non credo che i medici la pensassero allo stesso modo. Fortunatamente per loro nessuno si era infortunato o è stato messo in quarantena. Io avrei detto che ovviamente ero pronto per giocare. Mi sento bene!".

Non ancora completamente pronto clinicamente, il difensore voleva giocare in caso di necessità nonostante il parere negativo dei medici. Niente squalifiche, infortuni e positività al Covid in casa rossonera nel rush finale, con Kjaer che si è goduto il trionfo da fuori.

Il difensore rossonero sta completando il percorso di riabilitazione e sarà pronto per la nuova stagione. Il programma prevede il ritorno in gruppo all'inizio del ritiro in vista del prossimo campionato, quando Kjaer tornerà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli.