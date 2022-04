Kjaer nella Hall of Fame del Calcio Italiano: riceve il premio dedicato ad Astori

Dopo la rottura del crociato rimediata contro il Genoa, Simon Kjaer probabilmente tornerà a giocare soltanto nella prossima stagione. Il suo sogno? Farlo con un tricolore sul petto, la sua grande ambizione.

Il centrale danese, intanto, ha ricevuto il premio della Hall of Fame del Calcio Italiano dedicato a Davide Astori per le sue gesta in campo, sì, ma non di gioco, bensì per la forza e la lucidità per prestare subito soccorso al suo compagno di squadra Christian Eriksen. Il suo aiuto è stato provvidenziale per salvare l’attuale centrocampista del Brentford.

“Ricordo molto bene Davide in campo e ovviamente ricordo bene anche la sua tragica fine - ha raccontato al sito della FIGC - Sia Pioli sia i miei compagni mi hanno parlato di lui”.

“Alcune cose e alcuni momenti di quel giorno rimarranno con me per sempre. In quei momenti terribili ci siamo comportati da vera squadra, ognuno di noi ha fatto il massimo per aiutare un nostro compagno e un nostro amico”.

Kjaer ha parlato anche delle ambizioni personali con il club rossonero.

“Ho ancora tanti sogni e obiettivi, ma il più grande di tutti è vincere lo scudetto col Milan”.