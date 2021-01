Kjaer blinda il Milan: clean sheet dopo 8 goal presi senza il danese

Il ritorno di Kjaer a Benevento è coinciso con un nuovo clean sheet del Milan: col danese ai box, 8 goal incassati nelle ultime 5 partite.

Tra le certezze del capolista, c'è senza dubbio Simon Kjaer. Il danese ha blindato nuovamente il Diavolo, facendo tornare la squadra di Pioli a chiudere una partita senza goal al passivo.

E' avvenuto a , nel 2-0 con cui i rossoneri hanno risposto all'Inter riprendendosi la vetta del campionato: non a caso con Kjaer tornato al centro della difesa accanto a Romagnoli, con tanto di lucchetto ricollocato.

L'articolo prosegue qui sotto

Queste le parole del centrale a 'Milan TV' dopo il successo ottenuto in terra sannita.

Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Altre squadre

"Sto bene, ero solo un po' stanco dopo un periodo fuori. L'importante è che abbiamo vinto, ma in campo mi sono sentito molto bene".

I numeri certificano l'importanza dell'ex e nel giocattolo Milan: con Kjaer infortunato, gli uomini di Pioli avevano incassato 8 reti nelle ultime 5 partite senza mai tenere la porta inviolata al fischio finale.

Col ritorno dello scandinavo in retroguardia, il Diavolo ha sbancato Benevento senza subire goal: nelle 10 presenze stagionali collezionate da Kjaer in , è accaduto per la quinta volta. Il Milan vola e riabbassa la saracinesca.