Stagione finita per Kjaer: chi gioca al suo posto e sostituti al Milan

La notizia peggiore per il Milan di Pioli. Simon Kjaer, uscito in barella durante i primi minuti del match contro il Genoa, dovrà rimanere fermo sei mesi. Tradotto, il difensore rossonero non sarà più a disposizione, a meno di sorprese eclatanti, per tutto il resto del 2021/2022.

Senza Kjaer, il Milan sarà costretto per forza di cose a tornare sul mercato a gennaio, ma anche ad affidarsi agli attuali difensori centrali per le gare di dicembre. Questi proveranno a prendersi il posto da titolare anche in vista di un sempre più probabile arrivao dal calciomercato invernale, visto l'uomo in meno per gli ultimi sei mesi dell'annata 21/22.

CHI GIOCA AL POSTO DI KJAER?

Tomori è imprescindibile al centro, come lo era Kjaer. Senza il danese, però, Pioli dovrà proporre le seconde linee per le gare di dicembre di Serie A e Champions League. Tornetà titolare dunque Romagnoli come secondo di difesa al fianco dell'inglese, con Gabbia come seconda scelta.

Occhio anche alla soluzione Pierre Kalulu, che nella scorsa annata ha giocato nove gare come centrale, nonostante sia principalmente un terzino. Pioli valuterà insieme alla società e alla Primavera guidata da Giunti possibili chiamate in prima squadra dei giovani centrali rossoneri come Bosisio e Obaretin.

CHI COMPRA IL MILAN PER SOSTITUIRE KJAER?

In attesa del calciomercato invernale, che inizierà a gennaio, il Milan dovrà puntare su Gabbia e Romagnoli al fianco di Kjaer, che si alterneranno al fianco di un Tomori quasi sicuramente costretto agli straordinari ogni tre giorni. A inizio 2022, però, il Diavolo comprerà probabilmente qualcuno.

Si fanno diversi nomi per sostituire Kjaer: da Bremer del Torino al ritorno di Caldara dal Venezia, ma anche giocatori provenienti dall'estero come Badiashile e Medina.

Il Milan potrebbe comunque rimanere con l'attuale rosa: molto dipenderà dall'ultima gara di Champions League, che potrebbe far proseguire i rossoneri in Europa (anche retrocedendo in Europa League) o eliminarli completamente, con la Serie A come unico lungo torneo del 2021/2022.