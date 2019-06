Kinsey Wolanski riceve un regalo dall'UEFA dopo l'invasione di campo: un biglietto VIP

La UEFA ha voluto omaggiare la modella 22enne dopo l'invasione di campo al Wanda Metropolitano: un souvenir della finale.

Più interessante l'invasione di campo di Kinsey Wolanski o la vittoria del ? Questione di punti di vista. Di certo dopo la serata di sabato non si è parlato solamente del successo dei Reds, ma anche della modella polacca, immediatamente divenuta una celebrità sui social. Anche per la UEFA.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

The sweetest guy who works for UEFA gave me this plaque in the airport 😭😭😭 pic.twitter.com/nLF83BnD8i — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019

Se come di consueto la regia dell'UEFA ha cercato di non mostrare le immagini della ragazza che veniva portata via dal campo, mettendoci comunque decisamente più del previsto rispetto al solito, la federazione internazionale ha voluto comunque omaggiare a sorpresa la Wolanski in aeroporto.

Del resto la UEFA ha ricevuto una notevole pubblicità in più dopo la sua invasione di campo e ha deciso di raggiungerla nello scalo di Madrid per consegnare alla ragazza un biglietto ad honorem del match, di quelli in zona VIP. Un souvenir di solito regalato agli ospiti della partita in questione.

La Wolanski ha avuto un boom di followers su Instagram dal momento della sua entrata in campo alle ore successive, prima che il suo profilo, arrivato a due milioni di seguaci in poche ore, venisse hackerato come dichiarato da lei stessa su Twitter, la sua nuova piattaforma di comunicazione.

Proprio su tale social Kinsey Wolanski, quasi commossa, ha mostrato il regalo ricevuto:

"Un ragazzo dolcissimo che lavora per la UEFA mi ha dato questa targa in aeroporto".

Il Liverpool di Klopp e la 22enne Kinsey rimarranno per sempre nella memoria di chi ha assistito alla finale di Madrid.