Kinsey Wolanski conquista Instagram: da 300mila followers a 2 milioni in poche ore

Dopo l'invasione di Madrid, la popolarità di Kinsey Wolanski è cresciuta in maniera esponenziale. E lei se la ride: "Vi ho distratti un po' troppo?".

- , diciamocelo, è stata bruttina. Poco spettacolare, piena di tensione e povera di calcio vero. E così, come una manna dal cielo, ecco il fuoriprogramma: l'invasione di Kinsey Wolanski, in arte Kinsey Sue. Fino alle 21.30 di ieri illustre sconosciuta, oggi regina del web.

Su Instagram, infatti, la modella ha di colpo visto aumentare in maniera esponenziale la propria popolarità dopo la scena del Wanda Metropolitano. Tradotto: il numero dei suoi followers, tutti collegati con Madrid oppure presenti in loco allo stadio, è esploso in pochissime ore.

La Wolanski, oggi, ha più di 2 milioni di followers. Tanti, tantissimi. Soprattutto se si pensa che fino a ieri ne aveva 'solo' 300mila, numero importante ma non certo paragonabile a quello raggiunto dopo l'invasione in Tottenham-Liverpool.

Insomma, missione compiuta e popolarità conquistata. Ed è dunque normale che oggi la Wolanski si sia vantata dell'impresa di Madrid sul proprio profilo, postando una foto dell'invasione accompagnata da una didascalia ironica e provocativa: