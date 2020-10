Kimmich e Goretzka a 'Chi vuol essere milionario': vinti 64mila euro

I centrocampisti del Bayern e della Nazionale tedesca hanno partecipato al celebre quiz per beneficienza.

Leon Goretzka e Joshua Kimmich non fanno parlare soltanto per quanto fanno in campo, nel centrocampo del e della , ma anche per la loro attività benefica fuori dal campo.

La coppia che nel 2020 ha governato la mediana del club bavarese ha partecipato, insieme ad altri compagni di Nazionale, al celebre quiz televisivo 'Chi vuol essere milionario?' sulla rete tedesca 'RTL'.

I due sono arrivati fino alla quota dei 64mila euro. Quota, ovviamente, donata interamente ad associazioni benefiche. Insieme a loro hanno partecipato anche altri compagni, come Süle e Klostermann.

Altre squadre

Leon Goretzka e Joshua Kimmich, insieme ad altri compagni della Germania, hanno partecipato a "Chi vuol essere milionario?" su RTL.



Risultato? Hanno vinto 64mila euro.



Cifra ovviamente donata in beneficienza. pic.twitter.com/IqKR9I3OEW — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) October 12, 2020

Non si tratta della prima volta in cui Kimmich e Goretzka fanno squadra per scopi benefici. A marzo avevano fondato 'WeKickCorona', iniziativa contro il Covid che ha coinvolto molti calciatori tedeschi e che ha raccolto 5 milioni di euro, donati ad associazioni e ospedali.