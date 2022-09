'Kick Off' e 'Tutti Bravi dal Divano': DAZN alza il sipario su due nuovi show

DAZN arricchisce la propria offerta extra-campo: 'Kick Off' e 'Tutti Bravi dal Divano' affiancheranno 'Sunday Night Square' e 'Supertele'.

Oltre a 'Sunday Night Square' e 'Supertele - Leggero come un pallone', DAZN aumenta la propria proposta al di là dei 90 minuti vissuti sul prato verde. Altri due nuovi show sono pronti a tener compagnia agli spettatori: 'Kick Off' e 'Tutti Bravi dal Divano'.

Partiamo da 'Kick Off', con primo appuntamento stasera alle ore 19 e previsto ogni venerdì, condotto da Marco Cattaneo e Federica Zille. Notizie, approfondimenti, interviste, estratti di conferenze stampa e confronti con gli ospiti collegati con lo studio.

L'altra novità, come detto, sarà 'Tutti Bravi dal Divano': padroni di casa Marco Russo e Marco Parolo, con la presenza di Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo. Si comincia sabato alle ore 20, ossia 45 minuti prima del calcio d'inizio, per poi vivere una seconda parte dello show dopo il 90' con lo spin-off 'Players Only' (chiacchierata libera e informale tra ex calciatori). A caratterizzarla, insieme a Parolo, saranno appunto Behrami, Matri e Montolivo tra pronostici, pagelle e duelli calcistici a suon di opinioni.

"Il nostro obiettivo è di continuare ad arricchire il racconto calcistico andando oltre i 90 minuti della partita, tenendo compagnia ai tifosi in ogni momento con notizie, approfondimenti, immagini, racconti esclusivi e molto altro - dichiara Ughetta Ercolano, Senior Vice President Content Southern Europe DAZN - Per questo motivo, per questa stagione di Serie A TIM abbiamo voluto raddoppiare i programmi in diretta, aggiungendo agli appuntamenti della domenica con “Sunday Night Square” e del lunedì con “Supertele – Leggero come un Pallone”, anche due nuovi momenti: ogni venerdì sera un assaggio del weekend di campionato con “Kick Off” e ogni sabato sera ci si ritrova per diventare “Tutti bravi dal divano”, il nuovo format che avrà anche uno spin-off originale ed esclusivo “Players Only”".