Khvicha Kvaratskhelia, ruolo e quotazione al Fantacalcio nelle liste di Gazzetta e Fantacalcio.it

Centrocampista o Attaccante? Il ruolo scelto per Khvicha Kvaratskhelia nelle liste del fantacalcio 2022/2023.

A poco meno di un mese dall'inizio della Serie A 2022/2023, l'attesa è finita: il listone del Fantacalcio è stato ufficializzato con tutti i nomi e i ruoli dei calciatori che prenderanno parte al prossimo campionato.

Come sempre, la curiosità degli appassionati era focalizzata sui calciatori con ruolo dubbio e le scelte di Gazzetta dello Sport e Fantacalcio.it.

Tra questo c'è anche la nuova scommessa del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, centrocampista offensivo classe 2001 georgiano arrivato alla corte di Luciano Spalletti.

Considerato il più grande talento proposto negli ultimi anni dal calcio georgiano, Kvaratskhelia è già uno dei punti fermi della sua nazionale e vanta in carriera esperienze in Russia tra Lokomotiv Mosca e Rubin Kazan, prima del ritorno in patria alla Dinamo Batumi e il passaggio al Napoli.

Destro naturale, Kvaratskhelia ha tra le sue doti principali la duttilità: può giocare sul tutto il fronte d'attacco, sia come esterno che sulla trequarti, sfruttando la grande capacità di dribbling e l'abilità nel saltare l'uomo.

CENTROCAMPISTA O ATTACCANTE? RUOLO DI KVARATSKHELIA SU GAZZETTA

Nel listone pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia fa parte della categoria 'Attaccanti'. Il georgiano classe 2001, tra i più attesi della nuova stagione in casa partenopea, ha per la 'Rosea' una valutazione di 44 crediti.

CENTROCAMPISTA O ATTACCANTE? RUOLO DI KVARATSKHELIA SU FANTACALCIO.IT

Fantacalcio.it non ha ancora svelato il listone della stagione 2022/23. Bisogna, dunque, attendere ancora qualche giorno - con l'elenco che sarà svelato il 26 luglio - per capire se Khvicha Kvaratskhelia sarà inserito nella lista dei centrocampisti o degli attaccanti. Cresce l'attesa dei fanta allenatori, che non vedono l'ora di scoprire il ruolo del gioiello georgiano, pronto a incantare con la maglia del Napoli.