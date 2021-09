Khedira ricorda il problema al cuore: "Non vedevo più, era tutto buio"

Sami Khedira racconta l'esperienza alla Juventus: "Sono stato fortunato. Allegri è il miglior uomo che abbia conosciuto nel calcio".

Da Stoccarda (e lo Stoccarda) in bianconero, con in mezzo una parentesi lunga cinque anni al Real Madrid. Sami Khedira non era un calciatore appariscente, ma quando non c'era la sua assenza si faceva sentire. In carriera ha vinto con lo Stoccarda, il Real Madrid e la Germania, ma gran parte della bacheca personale si è riempita nei cinque anni e mezzo alla Juventus.

21 goal e 13 assist in 145 presenze recita lo 'score' del centrocampista tedesco, che in bianconero ha portato a casa cinque Scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

"La Juve è un grande club e l’Italia un grande Paese. È stato bello lavorare con Chiellini, Bonucci, Buffon, Dybala, Mandzukic, grandi giocatori e persone. Sono stato fortunato".

A 34 anni ha già detto addio al calcio. A condizione la carriera un problema cardiaco riscontato proprio durante l'esperienza in bianconero, il 19 febbraio 2019: quell'aereo per Madrid e la strana partenza in ritardo della Juventus, prima della brutta notizia. L'ex centrocampista tedesco ne ha parlato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport.

"Era la vigilia della Champions e mi sentivo strano. L’allenamento era andato bene ma il battito del cuore era accelerato e soprattutto vedevo tutto nero. Non ho visto niente per due ore - tutto buio - e non ho detto nulla al medico. Pensavo “ora passa, ora passa” e soprattutto volevo giocare a Madrid. Però non passava: dopo due ore, ho chiamato il dottore".

L’operazione andò bene ma Sami Khedira non è più riuscito a giocare con continuità.

Khedira ha mantenuto un ottimo rapporto con il suo ex allenatore Massimiliano Allegri, tornato in estate alla guida della Juventus.

"Allegri è il miglior uomo che abbia conosciuto nel calcio. Avevo feeling con lui anche quando il mio italiano era un disastro: questione di istinto. Ci sentiamo ancora: parliamo di calcio, vita, viaggi, cibo, dei nostri vini preferiti. Ognuno ha i suoi gusti".

Il tedesco non ha dubbi sul nuovo ciclo dei bianconeri sotto la guida di Allegri.

"Servirà tempo per ri-adattarsi a lui ma per me vincerà ancora. Per lo scudetto, la Juve è la favorita".

Prima al Real Madrid, poi alla Juventus. Khedira ha giocato al fianco di Cristiano Ronaldo sia con i 'Blancos' che a Torino.

"È stato il mio compagno più forte. Ha tutto, spesso la squadra gioca male e lui risolve. Ha un grande ego, non è il migliore a difendere e a volte non difende proprio, però guardate quanto ha vinto. A volte è meglio difendere in nove ma avere i suoi gol. Cristiano ti fa vincere, punto".

Con l'addio di Ronaldo, le luci dei riflettori in casa Juventus sono puntate su Dybala.

"Paulo ha bisogno di un bodyguard sul campo, che lo protegga e lo faccia rendere. Ha avuto troppi infortuni e troppi problemi extra calcio, con troppe persone che parlavano intorno a lui. Invece deve restare concentrato, prendersi cura del suo corpo... e in questo mi sembra cresciuto. Un’altra cosa: sa segnare gol da sogno, ha un talento unico ma per me si mette troppa pressione. Pensa di dover fare tutto: passare, creare occasioni, essere leader. Lo ricordo in finale di Champions 2017, non era libero".

A Cardiff la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid. Nei giorni seguenti si parla di un battibecco nello spogliatoio bianconero all'intervallo.

"Non c’è stato un grande scontro in spogliatoio, però è vero che abbiamo perso lì. Nel secondo tempo abbiamo smarrito il nostro stile, correvamo solo dietro alla palla e agli avversari. Non so perché, a volte sei senza potere".

Khedira torna sull'eliminazione nel 2018 contro il Real Madrid con il calcio di rigore assegnato ai 'Blancos' nei minuti di recupero.