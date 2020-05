Khedira esalta Mourinho: "E' il tecnico da cui ho imparato di più"

Parole al miele per Mourinho da parte di Khedira: "Era impressionante, si fidava di me. Cristiano Ronaldo vuole vincere sempre, anche in allenamento".

Sami Khedira e José Mourinho hanno condiviso tre anni al dal 2010 al 2013, periodo in cui sono arrivati tre trofei (la del 2012 quello più importante): un binomio vincente certificato dai risultati ottenuti in campo, giudice supremo e infallibile.

Il centrocampista della si è divertito a rispondere ad alcune domande dei tifosi su Instagram: ribadita la stima per lo 'Special One', ritenuto il tecnico da cui ha avuto modo di apprendere più trucchi del mestiere per diventare ancora più forte.

"Ho sempre avuto grandi allenatori durante la mia carriera. Ho imparato qualcosa da tutti, prendendo gli aspetti positivi e tralasciando ciò che non mi piaceva. Il più impressionante è stato Mourinho, di me si fidava. Passare dallo al Real Madrid dopo i Mondiali del 2010 è stato un passo in avanti decisivo. Mi ha dato molte conoscenze tecniche e mi ha migliorato come persona. Con lui ho un ottimo rapporto e lo sento ancora oggi, lo ammiro tanto. Ecco perché ho scelto lui".

Avere in squadra un compagno come Cristiano Ronaldo è un enorme vantaggio.