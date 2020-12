Khedira ha scelto: "La Premier League sarebbe la ciliegina sulla torta"

Volato in Inghilterra, Sami Khedira non nasconde il desiderio di giocare in Premier: "Ci sto lavorando. Con Ancelotti sono rimasto in contatto".

Ci si può trovare in due posti contemporaneamente? No, ma anche sì. Sami Khedira, ad esempio, è ancora un giocatore della . Ma da mesi, ormai, con la mente è lontanissimo da . Non fa parte dei piani di Andrea Pirlo come faticava a entrare in quelli di Maurizio Sarri. Rapporto finito, e non da oggi, dopo cinque anni e mezzo di successi.

Ieri Khedira è volato in Inghilterra, con il permesso della Juventus, per cercare una via d'uscita a una situazione in stallo da mesi. In estate la dirigenza bianconera non è riuscita a cederlo e a gennaio ci riproverà. Magari proprio in Premier League, dove Carlo Ancelotti lo rivorrebbe con sé all' . Opzione, quella che lo porterebbe Oltremanica, che in un'intervista al 'The ' il tedesco dimostra di gradire particolarmente.

"La Premier League manca alla mia collezione. Giocare in sarebbe la ciliegina sulla torta. Il gioco è meno spezzettato, ci sono più contropiedi, ma è una cosa che mi piace. Ho fatto delle sessioni extra con dei fitness coach per farmi trovare pronto per i ritmi e più alti della Premier".

Insomma, parole chiare. Khedira ha scelto: dopo la , la e l' vuole giocare in Inghilterra. Anche se il primo obiettivo è naturalmente un altro: tornare a sentirsi un calciatore vero.

"Il mio istinto e la mia passione mi dicono che devo giocare a calcio, se possibile in Premier League. Ci sto lavorando".

Premier League che forse, come detto, significa . Ovvero Carlo Ancelotti, l'allenatore assieme al quale Khedira ha regalato al la Décima, la conquistata a Lisbona nel 2014.

"Siamo rimasti in contatto nel corso degli anni. Lui e Mourinho sono grandi personaggi. Da entrambi ho imparato tanto, sia sul calcio che su me stesso. Guidano due club importanti in Premier League. Per cui vediamo quello che potrà accadere".

Altro giro, altro allenatore. Massimiliano Allegri, l'uomo che lo ha voluto alla Juventus nel 2015 e con il quale ha vissuto stagioni ad alto livello. Tra uno Scudetto, una finale di Champions League e qualche aneddoto.