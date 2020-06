Khedira ci crede: "La Juventus può vincere la Champions"

La stagione sta per ripartire e anche Sami Khedira, a lungo fermo dopo essere stato operato al ginocchio, scalda i motori. Il centrocampista tedesco qualche giorno fa ha escluso categoricamente un prematuro addio alla con cui sogna anzi di vincere ancora.

L'obiettivo numero uno di Khedira e di tutto l'ambiente bianconero, non è certo un mistero, si chiama ovviamente . Trofeo sfiorato più volte negli ultimi anni dalla Juventus ma sempre sfuggito sul più bello.

A confessarlo è lo stesso centrocampista tedesco rispondendo alle domande dei tifosi su Instagram.

"Voglia di vincere? Certo, è per questo che gioco a calcio. Io ho vinto quasi tutto. Vincere è come una droga. Se non vinci per un anno tutti i titoli, l’anno dopo dovrai provare a vincere tutti i titoli. Il mio sogno è vincere la Champions con la Juventus. Ci siamo andati vicini tre anni fa in finale contro il . Io credo che nei prossimi anni noi della Juventus potremmo vincere la Champions. È il mio sogno ed è il sogno anche di tutti gli juventini".