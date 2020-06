Kharja benedice Hakimi all'Inter: "Ausilio mi chiese di lui già due anni fa"

L'ex nerazzurro è sicuro che Hakimi farà benissimo all'Inter: "Il modulo di Conte è perfetto per uno con le sue caratteristiche".

Lo sbarco a Milano è atteso nelle prossime ore, poi visite mediche e firma sul contratto: Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore dell' , un colpo sensazionale di Suning che rafforza le proprie ambizioni dopo aver tesserato Lukaku ed Eriksen.

Il marocchino si è attestato su livelli altissimi in questa stagione, diventando uno dei migliori esterni d'Europa: tra le sue vittime anche i nerazzurri, puniti con una doppietta nel 3-2 rifilato in rimonta dal nella fase a gironi di .

Un suo connazionale, Houssine Kharja, la maglia del 'Biscione' la vestì per soli sei mesi da gennaio a giugno 2011, periodo in cui vinse una Coppa battendo in finale il per 3-1: intervistato da 'gianlucadimarzio.com', l'ex centrocampista ha spiegato che l'interesse interista per Hakimi è piuttosto datato.

"Ausilio ci ha visto lungo con Hakimi. Lo segue da molto tempo. Due anni e mezzo fa, quando ancora era al e non giocava, ha iniziato più volte a chiedermi di lui. L’Inter è un punto d’arrivo, e il modulo di Antonio (Conte, ndr) sarà perfetto per lui".

Hakimi come Maicon, i tifosi dell'Inter se lo augurano.

"E’ fortissimo, in tutti gli anni di nazionale non ho mai visto nessuno come lui. E' molto intelligente, saprà adattarsi al calcio italiano. Potrà faticare in fase difensiva, magari all’inizio, ma verrà sicuramente aiutato. Del resto anche Maicon ebbe qualche difficoltà, poi ha vinto il Triplete. Hakimi è sveglio e migliorerà. Non ha paura di niente, come me. Ha giocato a Madrid e a Dortmund, vincendo anche una Champions. Il Meazza potrà solamente caricarlo".

Oggi Kharja è un commentatore televisivo dopo essersi ritirato nel 2016, quando il ginocchio fece crac.