Khabib vuole diventare un calciatore professionista: "Ne ho parlato con Ronaldo"

L'imbattuto ex lottatore di UFC vorrebbe entrare nel mondo del calcio: "La prima partita che ho visto per intero? Real-Juve del 1998, la finale".

La lista di calciatori che si sono dati ad altri sport dopo il termine della loro carriera, o prima di essa, non è certo corta. Hockey, golf, basket, in tanti hanno optato per questo cambio di direzione. Anche le leggende degli altri sport hanno però provato ad entrare nel mondo del calcio, con Usain Bolt su tutti. Ora Khabib?

Khabib Nurmagomedov, ex lottatore UFC russo che ha chiuso la carriera nel 2020 senza k.o, ha infatti evidenziato di essere pronto a giocare a calcio. Grande amico di Cristiano Ronaldo, il 32enne vorrebbe entrare nel mondo del pallone professionistico.

A Match TV, Khabib non ha nascosto il suo desierio:

"Giocare a calcio a livello professionale è un sogno d'infanzia, dopo tutto il calcio è il re dello sport. Ne ho parlato anche con il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, con il proprietario del PSG sì e anche con Cristiano Ronaldo".

Il periodo di Bolt come calciatore non è andato benissimo, e Khabib proverà a fare meglio dell'ex velocista giamaicano. Ma in quale squadra? Difficile dirlo, ma di certo ha le sue preferenze:

"Lo Spartak Mosca ovviamente è fantastico, ma è a livello nazionale. Il club dei miei sogni è il Real Madrid".

Guarda caso la sua prima gara è stata quella tra il Real Madrid e la Juventus, dove attualmente milita l'amico Cristiano Ronaldo: