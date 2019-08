Keylor Navas al PSG, accordo trovato: al Real Madrid 13,5M più Areola in prestito

Il PSG ha trovato l'accordo per portare Keylor Navas in Francia: al Real Madrid andranno 13,5 milioni più il prestito di Areola per una stagione.

Keylor Navas e Alphonse Areola sono pronti a uno scambio di maglia. e avrebbero infatti trovato un accordo che porterà il portiere costaricano in e quello francese in .

A riportare la notizia è 'RMC Sport', secondo cui il verserà nelle casse dei blancos 13,5 milioni di euro per portare Keylor Navas a Parigi. Nell'operazione - come detto - sarà però incluso anche Areola, il quale verrà ceduto in prestito per una stagione al Real Madrid.

Un affare che soddisfa tutti, con i Campioni di Francia in carica che si assicurerebbero così il portiere di classe mondiale che cercavano dopo l'addio di Gianluigi Buffon e con i blancos di Florentino Perez che andrebbero invece a interegrare in rosa un giovane talento come Areola, il quale ricoprirà il ruolo di vice Courtois.

In campo questa sera contro il Metz, per Areola potrebbe dunque essere l'ultima partita con la maglia del Paris Saint-Germain. Almeno fino alla prossima stagione. Tramonta invece del tutto per i parigini la pista che portava a Gianluigi Donnarumma.