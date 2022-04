Keylor Navas e il dualismo con Donnarumma: "Situazione da non ripetere"

La stagione volge ormai al termine, la vittoria della Ligue 1 è in cassaforte ma a tenere banco a Parigi è il futuro specialmente per quanto riguarda il ruolo di portiere. Ruolo in cui quest'anno si sono alternati in modo quasi scientifico Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma.

Una situazione delicata che Navas, intervistato al termine della partita contro l'Angers da Canal+, non intende rivivere.

"Questa situazione vissuta fin’ora non credo sia replicabile, di certo non per un’altra stagione ancora. A fine anno arriverà il momento di pensare al futuro. La mia famiglia si trova molto bene a Parigi e lo sono anche io. Qui mi sino sentito sempre molto benvoluto. Futuro? Vedremo".

Il messaggio alla società insomma è chiarissimo: o io o lui. Adesso toccherà al PSG prendere una decisione definitiva. Navas comunque assicura come il rapporto personale con Donnarumma non sia assolutamente un problema.

"Credo sia necessario considerare molte cose. Io ho un ottimo rapporto con Gigio Donnarumma ma voglio giocare sempre e tutte le partite".

Nonostante i 35 anni di età, Navas non intende lasciare spazio al più giovane Donnarumma. In questa stagione il portiere ha collezionato un totale di 23 presenze col PSG contro le 22 di Gigio. Equilibrio perfetto ma non abbastanza per evitare qualche mal di pancia.