Kessié trequartista: l'intuizione di Pioli, una nuova opzione per il Milan

L'Inter vince, il Milan risponde. Il 2021 rossonero si chiude al secondo posto solitario, dietro i cugini nerazzurri, in seguito al successo per 4-2 ottenuto sul campo dell'Empoli. Tre punti arrivati dopo un primo tempo e in generale, una gara del Castellani, risolta da Franck Kessié. Senza Ibrahimovic è l'ivoriano, con una doppietta, a guidare la squadra rossonera in una nuova posizione dipintagli da Stefano Pioli per l'occasione.

A sorpresa, infatti, Kessié è stato schierato come trequartista nella sfida del 19esimo turno, con Diaz e Krunic lasciati in panchina. Saelemakers a sinistra, Messias a destra, Giroud centravanti. Una formazione inedita (con Bennacer e Tonali in mediana) che ha comunque portato il Milan ad ottenere un successo di platino.

Kessié ha prima sfruttato il tocco all'indietro di Giroud per battere Vicario con una conclusione dalla distanza, dunque è entrato in area dalla sinistra liberato da Saelemakers, spedendo la palla sotto le gambe dell'estremo difensore empolese e in fondo al sacco. Pioli sorride, conscio di aver trovato una soluzione in più.

Escludendo i dieci minuti finali contro il Venezia, Kessié non aveva mai giocato trequartista in stagione, nè in quelle passate. Principalmente interno di centrocampo, mediano o mezz'ala, l'ex Atalanta aveva persino in passato iniziato una gara da titolare come centrale di difesa. Sulla trequarti, però, zero possibilità coi club.

Pioli ha parlato della scelta di Kessié trequartista dopo il successo contro l'Empoli:

"Una scelta tattica, perché volevamo mettere sotto pressione il loro vertice basso, sia fisica, perché ultimamente c'era mancata un po' di presenza dentro l'area e Franck ci sa andare. Lui sa inserirsi, è stato bravo a farsi trovare pronto. Quando i giocatori sono intelligenti possono giocare ovunque e farlo bene".

Il tecnico del Milan ha avuto l'intuizione giusta nell'ultima gara dell'anno, trovando una pronta risposta da parte del 25enne, che alla pari di Bennacer lascerà il Diavolo a gennaio per un po' di tempo causa tanto temuta Coppa d'Africa.

A proposito di Costa d'Avorio ed imminente torneo continentale, Kessié era stato schierato trequartista proprio nell'ultima edizione della Coppa d'Africa, negli ottavi contro il Mali. Match senza infamia e senza lode e posizione nel dimenticatoio, fino alla sfida contro il Venezia e soprattutto contro l'Empoli.

Per Kessiè la doppietta del Castellani è la prima senza rigori in maglia Milan, dopo quella segnata all'esordio in Serie A, in maglia Atalanta, nell'estate 2016 (contro la Lazio). La prova che ha chiuso l'anno solare porta ovviamente a maggiori pressioni da parte dei tifosi riguardo il rinnovo contrattuale del classe 1996.

Kessié è come noto in scadenza il prossimo giugno, una data sempre più vicina in calendario e nella mente di ogni persona orbitante attorno al Milan. Nelle ultime settimane non ci sono stati passi in avanti a tal proposito, ma la doppietta e la nuova posizione riporteranno la questione in prima pagina.

Cosa succederà? Impossibile dirlo. Gennaio sarà sicuramente il mese di Kessié, per diversi motivi: ci sarà la partenza per la Coppa d'Africa e l'eventuale conferma sulla trequarti una volta rientrato, ma anche il discorso rinnovo a renderlo ancor più protagonista. Fuoco alle polveri.