'Bomber' Kessiè: primo centrocampista del Milan in doppia cifra alla 30ª giornata dopo Kakà

Alla trentesima giornata, prima di Franck Kessiè dal 2008/2009 nessun centrocampista del Milan - quando ci riuscì Kakà - era andato in doppia cifra.

In doppia cifra dopo 30 giornate di campionato. Franck Kessiè, col timbro al Parma, ha raggiunto quota 10 goal in questa Serie A eguagliando Ricardo Kakà.

L'ivoriano, infatti, è riuscito a sfatare un tabù che durava dalla stagione 2008/2009: come riporta 'Opta' nessun centrocampista del Milan dopo il brasiliano, fino al match del 'Tardini', aveva raggiunto la doppia cifra nella classifica marcatori.

10 - Franck #Kessié è il primo centrocampista del #Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione dopo le prime 30 partite di Serie A da Kaká nel 2008/09. Fattore. #ParmaMilan pic.twitter.com/CobIfeF9Aq — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 10, 2021

Un traguardo che corona l'annata super di Kessiè, autentico faro e stacanovista del Diavolo che punta dritto al ritorno in Champions: 10 reti in campionato nel 2020/2021, cui si aggiungono i tanti chilometri percorsi in mediana e un apporto chiave nella stagione esaltante del Milan.

Kessiè come Kakà dunque, quantomeno in termini realizzativi: spulciando gli score individuali dei centrocampisti transitati in rossonero negli ultimi 12 anni, non ci era riuscito nessuno.