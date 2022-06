Kessié attende il Barcellona: il club deve risolvere problemi finanziari

L’ex Milan ha già un pre-accordo con il Barcellona, ma deve aspettare che il club risolva i suoi problemi finanziari per firmare.

Promessi sposi, ma ancora senza la fede al dito. Franck Kessié e il Barcellona si sono detti da tempo ’sì’, ma ancora non hanno potuto formalizzare il loro accordo in via definitiva. Secondo GOAL hanno fatto in via provvisoria con un pre-contratto, ma per la definizione completa dell’affare manca ancora qualcosa.

Chi deve risolvere i problemi non è il centrocampista ivoriano, che resta in attesa, ma la società blaugrana. E sono ovviamente problemi di carattere finanziario, che sono legati alla possibilità di iscrivere Kessié nelle liste della Liga.

Il Barcellona infatti in questo momento si trova in una situazione di eccedenza rispetto al tetto salariale imposto dalla lega ai club. In pratica, non può registrare nuovi giocatori finché i 144 milioni di euro con cui eccede il limite non verranno coperti.

La prossima settimana in teoria la società dovrebbe fare la prossima mossa attivando la cessione del 10% dei diritti televisivi ad un fondo di investimento, permettendo così alle casse del club di trovare respiro.

Una volta risolta la questione, il Barça potrà finalmente ufficializzare l’acquisto di Franck Kessié. Ma non solo: anche Andreas Christensen è in attesa che il club dia l’ok alla sua firma e successiva ufficialità.

Come detto, l’accordo tra l’ormai ex centrocampista del Milan e i blaugrana è stato definito. Sarà agli ordini di Xavi a partire dall’estate. La palla è in mano al club: poi arriverà il fatidico ‘sì’.