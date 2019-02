Kepa out col Tottenham? Sarri: "Non vogliamo ucciderlo, ma non ho deciso"

Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida col Tottenham, torna sul caso Kepa: “Ha commesso un grosso errore, deciderò per il bene del gruppo”.

Mettere alle spalle la sconfitta patita contro il Manchester City in Carabao Cup e prepararsi al meglio per la prossima importantissima gara di campionato con il Tottenham. Il Chelsea, in vista della sfida con gli Spurs, deve non solo recuperare le energie, ma anche dimenticare le furibonde polemiche legate al rovente finale di Wembley.

In questi giorni si sta ancora parlando molto della decisione di Kepa di rifiutare la sostituzione nei minuti finali della partita con il City, un episodio che a detta di tanti ha reso ancora meno solida la posizione di Sarri.

Lo stesso tecnico italiano, tornando sul caso Kepa, ha fatto il punto della situazione.

“Ho parlato ovviamente con Kepa, lui ha chiesto scusa allo staff tecnico ma non è stato abbastanza. Poi ha chiesto scusa ai suoi compagni e al club. Ha commesso un grosso errore, ma dobbiamo essere tolleranti. Non vogliamo ucciderlo”.

Sarri non si è sbilanciato sulla presenza o meno del portiere iberico contro il Tottenham.

“Non so se giocherà, devo ancora decidere. Forse si, o forse no. Prenderò una decisione per il bene del gruppo, per tutti gli altri giocatori. In questo club ci sono comunque delle regole e vanno accettate le decisioni della società. Perchè volevo inserire Caballero? Perchè non volevo un portiere con i crampi ai calci di rigore. Ha anche giocato a Manchester e pensavo che fosse meglio puntare su un giocatore in perfette condizioni”.

Secondo molti la partita con il Tottenham sarà importante per il futuro di Sarri.