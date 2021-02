Kepa contro Sarri: due anni fa il rifiuto del portiere di uscire dal campo

Il 24 febbraio 2019, Kepa veniva richiamato in panchina da Sarri nella finale di League Cup, ma si rifiutava di lasciare il campo: "Un malinteso".

Un valore di 80 milioni di euro e una panchina che pare perseguitarti. Sembra un controsenso, ma non lo è se ti chiami Kepa Arrizabalaga, il portiere più costoso della storia del calcio, follia di mercato del Chelsea scalato gradualmente dal ruolo di titolare intoccabile a quello di infelice dodicesimo di Edouard Mendy, il titolare di Lampard prima e Tuchel poi.

Una condizione che nasce da lontano. Due stagioni e mezza al Chelsea, qualche errore di troppo per uno con una valutazione stellare come la sua, la schiacciante sensazione di non riuscire mai a regalare sicurezza al reparto difensivo come faceva Thibaut Courtois, il suo precedessore. E poi un episodio rimasto nella storia, forse il prologo di uno strappo consumatosi nel tempo: il celeberrimo rifiuto di lasciare il campo nonostante l'ordine impartito da Maurizio Sarri.

24 febbraio 2019, esattamente due anni fa. Finale di League Cup, Chelsea-Manchester City. 0-0 dopo il 90' e 0-0 anche agli sgoccioli del secondo tempo supplementare. Al 119' Kepa è vittima di un problema muscolare e pare dover abbandonare il campo. E così Sarri si gira verso la panchina e chiama Willy Caballero, il secondo portiere: vieni, per i rigori tocca a te. Come Krul in Brasile, solo che in questo caso non è una scelta tecnica.

Apriti cielo: appena Kepa capisce che dovrà abbandonare il campo proprio mentre i calci di rigore sono alle porte, non ci vede più dalla rabbia. Vuole rimanere in campo a tutti i costi, lo spagnolo. Inizia a gesticolare nei confronti di Sarri, a urlargli una serie di "no!", a mandarlo a quel paese, solo parzialmente tranquillizzato da David Luiz. Un rifiuto in piena regola.

L'ex allenatore del Napoli è visibilmente stranito, non comprende bene cosa stia succedendo. Si risiede in panchina, fa nuovamente segno a Kepa di uscire dal campo. Caballero è nel limbo, pronto a entrare ma impossibilitato a farlo dall'insolito comportamento del collega. Ma alla fine desiste. E quando l'arbitro Moss fischia la fine dei supplementari, solo l'intervento di Rudiger evita che la furia del manager si trasformi in una lite vera e propria con lo spagnolo.

"Non era mia intenzione disubbidire al tecnico o a qualsiasi delle sue decisioni - scriverà su Twitter Kepa - È stato tutto un malinteso, dovuto alla foga del finale, in una gara in cui ci stavamo giocando un titolo. Credeva non fossi in condizione di continuare, la mia intenzione era fargli capire che potevo ancora aiutare la squadra. Mi dispiace per quello che è successo, non intendevo dare questa immagine di me".

Lo stesso Sarri tenterà di gettare acqua sul fuoco, spiegando il proprio punto di vista:

"Kepa aveva ragione, anche se il modo in cui si comportava era sbagliato. Mentalmente aveva ragione, era in grado di andare ai rigori, ma ho realizzato tutto solo quando il dottore è riuscito a venire in panchina, non prima. Ero davvero arrabbiato. Voglio parlare con lui perché ha bisogno di capire che con un fraintendimento possiamo metterci nei guai, specialmente con i media".

Morale della favola: quella finale il Chelsea la perde ai rigori. Non tanto per colpa di Kepa, che quasi para l'esecuzione di Aguero e poi respinge quella di Sané, quanto per gli errori di Jorginho e David Luiz, decisivi per consegnare la League Cup nelle mani del Manchester City.

Quando Sterling realizza il penalty della vittoria, in Inghilterra immaginano che il caso Kepa sia solo all'inizio. Ma hanno ragione solo in parte: tre giorni più tardi l'ex Athletic viene lasciato in panchina nel derby contro il Tottenham, come preannunciato da Sarri, poi però si riprende regolarmente il posto da titolare. Ma quella storica scenata non l'ha dimenticata nessuno.