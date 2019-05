Kent al Liverpool: "Sono stanco di cambiare club ogni anno, voglio una sistemazione fissa"

Kent, attaccante di proprietà del Liverpool: "Sono stanco di andare in prestito, voglio una sistemazione definitiva".

Classe 1996, pur essendo di proprietà del , Ryan Kent, di ruolo attaccante, non ha praticamente mai avuto la chance di giocarsi una maglia in casa Reds, ma è stato di anno in anno mandato in prestito a fare esperienza.

, ed adesso Glasgow, coi quali nella stagione in corso ha collezionato 40 presenze e 6 goal. A partire dalla prossima stagione al ragazzo piacerebbe però trovare una sistemazione definitiva e non temporanea.

"Voglio iniziare la mia carriera da qualche parte, sono stanco di cambiare club ogni anno, voglio sistemarmi da qualche parte. Il Liverpool è stato buono con me, sono tornato al club ogni anno ed ho fatto la pre-stagione per poi andare in prestito, ma è un cliclo ripetitivo".

Ancora sotto contratto con il Liverpool per le prossime tre stagioni, il ragazzo spera di poter migliorare la situazione della sua carriera.