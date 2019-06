Keita Baldé verso l'Arsenal: l'Inter non lo riscatterà, il Monaco può venderlo

L'Arsenal ha messo gli occhi su Keita Baldé, che non verrà riscattato dall'Inter. Il giocatore non dovrebbe rimanere al Monaco, i Gunners ci pensano.

La sua annata all' si è chiusa con un goal che poi ha lasciato il segno, quello contro l' nell'ultima partita di campionato che ha permesso ai nerazzurri di andare in Champions. Il futuro di Keita Baldé Diao sembra però lontano da Milano.

I 5 goal in 24 presenze non sono stati sufficienti per convincere la dirigenza nerazzurra di esercitare il diritto di riscatto sul senegalese, il quale tornerà quindi alla base, al .

Nel principato però il 24enne, attualmente in Coppa d'Africa con la sua nazionale, potrebbe rimanerci poco. Secondo quanto racconta 'Le 10 Sport', sarebbe entrato nel mirino dell', che sta cercando un esterno d'attacco.

Oltre ai nomi di Fraser del Bournemouth e di Ferreira Carrasco del Dalian Yifang, i 'Gunners' starebbero seguendo anche Keita, in attesa di presentare anche la prima offerta ufficiale al Monaco per provare a portarlo in .

Keita ha lasciato la nel 2017 per volare in , poi ha provato a tornare in . Ora la sua destinazione potrebbe essere ancora all'estero: il Monaco non si dovrebbe opporre a una sua eventuale cessione.