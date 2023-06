Inizia la carriera da allenatore di Keane: allenerà il Maccabi Tel Aviv

Dopo aver ricoperto il ruolo di vice e di allenatore-giocatore, l'ex attaccante irlandese siederà in panchina in Israele.

Per tre partite, solo tre partite, Robbie Keane ha provato le contrastanti sensazioni offerte dal percorso da allenatore di una prima squadra: in India, tra il marzo e l'aprile del 2018, all'ATK, squadra di Calcutta in cui ha chiuso la sua carriera da calciatore, che non esiste più.

Lo si ricorda come un attaccante iconico, che ha segnato due decenni di calcio internazionale tra gli anni Novanta e gli anni Dieci del Duemila: appesi gli scarpini al chioso ha sì lavorato in panchina, ma come vice. Prima della Nazionale irlandese tra il 2018 e il 2020, sotto Mick McCarthy, poi al Middlesborugh, tra il 2019 e il 2020, sotto Jonathan Woodgate.

Nell'ultima stagione lo si è rivisto co-protagonista nell'area tecnica nella missione "non riuscita" di Sam Allardyce al Leeds, culminata con la retrocessione in Championship. Adesso, però, è arrivato il suo turno: questa volta sul serio.

Robbie Kean è stato nominato nuovo tecnico della prima squadra del Maccabi Tel Aviv, club storico della massima serie israeliana.

"Il Maccabi Tel Aviv dà il benvenuto a Robbie Kean (42 anni) come nuovo allenatore per la stagione 2023/24. Keane e il suo staff si uniscono al Maccabi con un contratto di due anni e dovrebbero arrivare a Tel Aviv nei prossimi giorni per preparare la prossima stagione".

L'attaccante passato anche dall'Inter si troverà ad affrontare una sfida molto importante: è la squadra più titolata di Israele, ma non vince il titolo dal 2020.

"Sono felice di affrontare questa sfida al Maccabi: io e il mio staff non vediamo l'ora di iniziare a lavorare", ha spiegato Keane al sito ufficiale.