Kean viola la quarantena, festa a casa con altre persone: Everton "inorridito"

L'ex attaccante della Juventus ha organizzato una festa a casa e diffuso le immagini in gruppi privati sui social. Il club ha emesso un comunicato.

Moise Kean ha violato la quarantena organizzando una festa in casa con altre persone. E ciò che ha portato alla luce il tabloid 'Daily Star', che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato foto provenienti da una chat privata su Snapchat.

L' ha diffuso un comunicato in cui si è detto inorridito dal comportamento del giocatore in un momento così delicato per il mondo intero.

Altre squadre

“Il club è inorridito dalla notizia dell’incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra, che ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus. La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili. L’ ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive del governo, dentro e fuori casa, attraverso una serie di comunicati ufficiali. Il servizio sanitario merita rispetto per il lavoro, il miglior modo per mostrarlo è fare di tutto per proteggerli”.

Non è la prima volta che Kean fa parlare di sé per quanto accade fuori dal campo. Già a novembre era stato tagliato fuori dalla partita dei 'Toffees' contro il per essersi presentato in ritardo alla riunione tecnica, come successo anche in Under 21 in estate.