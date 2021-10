Kean non convocato: affaticamento muscolare, niente Inter-Juventus

La Juventus dovrà fare a meno di Moise Kean per il derby d'Italia contro l'Inter. Dybala torna invece nell'elenco dei convocati.

Niente Moise Kean. L'attaccante della Juventus non è stato convocato per il derby d'Italia in programma nella serata di domani contro l'Inter: un affaticamento muscolare gli impedirà infatti di prendere parte alla grande sfida.

Prosegue dunque il momento complicato dell'ex attaccante di Everton e Paris Saint-Germain, che non è ancora riuscito a prendersi la Juventus dopo il suo ritorno in Italia. Contro l'Inter, Allegri dovrà fare a meno di lui.

Il classe 2000 aveva deciso la gara con la Roma grazie ad un 'gollonzo', col pallone toccato in maniera quasi involontaria dopo un primo intervento aereo di Bentancur.

Come anticipato dallo stesso Allegri in conferenza stampa, e poi confermato dalla Juventus sui propri canali social, Paulo Dybala è invece presente nell'elenco dei convocati. Assente invece Adrien Rabiot, appena guarito dal Covid-19.

'La Joya' dovrebbe riassaporare il campo per qualche minuto nella ripresa, qualche giorno dopo la disavventura che lo ha visto sfortunato protagonista con il furto subìto la sera della trasferta russa di San Pietroburgo.