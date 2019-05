Kean, dall'oratorio allo Stadium: "La Juventus mi ha cambiato la vita"

Il gioiello della Juventus, Moise Kean ricorda gli inizi e svela: ""Dell'ultima volta che ho tentato un trick su Chiellini mi resta una cicatrice".

Ha appena 19 anni, ma ha già vissuto la stagione della sua definitiva consacrazione. Moise Kean è uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dal calcio italiano e, oltre ad aver messo la sua firma sull’ottavo Scudetto consecutivo vinto dalla , si è già guadagnato l’ingresso nel giro della Nazionale maggiore.

Il gioiello bianconero a The Players' Tribune, ha svelato di aver appreso tanto dalla strada.

“Alla fine la strada, come sanno tutti, ti insegna molte cose. Ti insegna ad essere uomo, a capire la realtà della vita, le cose che ti stanno attorno nel bene e nel male”.

Quella di Kean non è stata un’infanzia semplice.

“Ho sofferto abbastanza da bambino. Non era facile, infatti ogni giorno in allenamento penso sempre a quello. Penso ad aver fame tutti i giorni e ad andare avanti. Non ho avuto un passato come quello di tutti gli altri ragazzi, non ho avuto un passato bello come quello di tutti i ragazzini di otto anni. E’ per quello che delle volte mi metto lì e penso a quello che ho fatto, a quanto sono fortunato ad avere tutto questo oggi. Ringrazio Dio ogni giorno per questo”.

L’attaccante della Juventus ha ricordato da dove è partita la sua carriera da calciatore.

“Il primo ricordo che ho del pallone risale ad Asti, quando andavo in oratorio a giocare. Facevamo tanti tornei su un campo in asfalto, se cadevi ti facevi male. Le partite erano intense, se ti facevi male dovevi alzarti e andare avanti lo stesso. Ogni giocatore doveva pagare 10 euro. Una volta ero così disperato che ho rubato la palla al prete: teneva il cassetto sempre aperto. Quando giochi a calcio in questo modo impari a giocare con la fame, capisci che il calcio è fatto di alti e bassi come la vita. Quando cresci così anche gli interventi più duri in allenamento di Chiellini non sembrano più tanto spaventosi. In realtà non è vero, sono molto spaventosi. Ho ancora una cicatrice sulla caviglia dall’ultima volta che ho provato un trick su di lui. E’ cattivo ”.

Dall’oratorio ad una delle Juventus più forti di sempre, Kean proprio in bianconero ha visto la sua vita cambiare.

“La mia vita è cambiata quando ho esordito con la Juventus a 16 anni. Già mi allenavo da un po’ con la prima squadra, ad un certo punto contro il il mister chiede di scaldarmi, io non ci credevo. Il tempo stava per scadere, vincevamo 4-0 e mi chiedevo perchè non mi facesse entrare, guardavo il mister, avevo perso le speranze, invece all’80’ mi chiama, corro veloce, mi batteva il cuore a mille. Mentre correvo verso di lui ho pensato a tante cose, è difficile spiegare. Mi hanno applaudito tutti e appena sono entrato ho pensato a tutte le partite sull’asfalto al Don Bosco, mentre ora mi trovato allo Stadium a giocare con Dybala, Cuadrado, Matchisio, Buffon, non ho mai sentito un’emozione così in vita mia”.

Oggi Kean si allena con alcuni dei migliori giocatori al mondo.