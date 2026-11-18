Dopo le voci circolate negli ultimi giorni su Moise Kean, è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del Como che martedì 17 novembre ha confermato la necessità di ulteriori controlli per l'attaccante che avrebbe dovuto giocarsi la maglia da titolare con Douvikas.
Una pessima notizia, ovviamente, per Cesc Fabregas che ha fortemente voluto Kean al Como e che contava di sfruttare questi primi mesi per farlo inserire al meglio in una macchina quasi perfetta. L'ex viola, invece, di fatto non c'è mai stato. E non ci sarà ancora a lungo.
LE CONDIZIONI DI KEAN E QUANDO TORNA
Ma cosa è successo a Moise Kean? Secondo quanto aveva riportato 'La Provincia di Como', il giocatore avrebbe accusato un problema per cui è stato necessario un controllo in Pronto Soccorso. Notizia che nella serata di martedì 17 novembre ha indotto la società ad emettere un comunicato sulle condizioni di Kean.
"A seguito di un problema verificatosi durante l’allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero. Como 1907 fornirà aggiornamenti non appena avrà ulteriori informazioni da condividere" la nota sul sito ufficiale.
In attesa di nuovi aggiornamenti, di certo i tempi di recupero per Moise Kean si allungano notevolmente. Per rivederlo in campo bisognerà sicuramente attendere il 2027. Ma al momento non è possibile fare previsioni più precise sulla data del suo ritorno in campo. L'attaccante non gioca col Como dal 20 settembre mentre la sua ultima partita è stata quella con la Nazionale del 2 ottobre.
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Kean poi è rientrato a Como perché nuovamente infortunato e dopo ulteriori esami, a fine ottobre, si è sottoposto presso l’istituto Cugat di Barcellona a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. I tempi di recupero erano stati stimati in cinque settimane, dunque il rientro doveva avvenire a inizio dicembre.
I NUMERI COL COMO E LE ALTERNATIVE A DOUVIKAS
Moise Kean, di fatto, ad oggi col Como non si è praticamente mai visto. Sono infatti appena quattro le sue presenze di cui tre in Serie A per un totale di circa 160' minuti. Il tutto senza riuscire a segnare o fornire assist.
Un rendimento che ha costretto agli straordinari l'unico altro attaccante di ruolo presente nella rosa di Cesc Fabregas, ovvero Douvikas. Il greco finora sta facendo benissimo come dimostrano gli undici goal segnati in quindici presenze, equamente divisi tra campionato (5) e Champions League (6).
Nelle prossime settimane però Douvikas sarà costretto agli straordinari a meno che Fabregas non trovi una valida alternativa che gli permetta di rifiatare ogni tanto. Magari accentrando Diao o riprovando l'esperienza di Nico Paz falso nove che, in realtà, non ha dato grandi risultati.
COSA SUCCEDE A GENNAIO
Il Como spera di capire bene le condizioni di Kean e stabilire con esattezza i tempi di recupero, solo dopo deciderà se intervenire sul mercato di gennaio per acquistare un altro attaccante da mettere a disposizione di Fabregas per la seconda parte di stagione.
Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' però il Como starebbe già valutando dei nomi e tra questi ci sarebbe quello di Sergio Camello, bomber del Rayo Vallecano esploso in Liga dove ha realizzato sette goal. Camello ha 25 anni e un contratto in scadenza a giugno, cosa che potrebbe favorire il suo trasferimento in Italia a gennaio. Un'altra ipotesi porta a Gianluca Scamacca, chiuso da Krstovic all'Atalanta e in cerca di rilancio.