Grazie alla vittoria del gruppo 3 di Lega C, il Kazakistan ottiene la promozione e non solo: potrà giocare i playoff per Euro 2024.

Il Kazakistan non è un paese di facile comprensione. Il paese più esteso al mondo che non ha sbocchi sul mare, reso famoso in tutto il mondo in maniera grottesca dopo l'uscita di Borat, celebre pellicola con protagonista il giornalista ideato dall'attore britannico Sasha Baron Cohen. Quando si parla di sport kazako ci si concentra soprattutto su boxe e wrestling, le discipline che hanno portato più medaglie olimpiche. Il calcio? Marginale.

L'evoluzione del calcio kazako, però, è senza dubbio costante, visto e considerando la partecipazione ai gironi di Champions League dell'Astana e a varie edizioni dell'Europa League. Altri club, però, hanno dimostrato di poter battere squadre ben più esperte, come lo Shakhter Karagandy.

Squadre pregne di stranieri, che hanno per molti bloccato l'evouzione dei giocatori locali dopo l'addio all'URSS e la nascita della Repubblica del Kazakistan a inizio anni '90. La Nazionale è sempre stato il punto debole del movimento calcistico ad Astana e dintorni. Almeno, lo era.

Sì, perchè il Kazakistan è stata la prima squadra d'Europa ad ottenere una promozione in Nations League. La formazione guidata da Magomed Adiyev, ex allenatore del già citato Shakhter, ma anche dell'Anzhi russo, vecchia squadra che riuscì a portare tra le proprie fila Eto'o e Roberto Carlos, ha dominato il gruppo 3 di Lega C, con avversari decisamente più quotati.

Su tutti la Slovacchia, una squadra sempre ostica grazie a nomi come Lobotka, Skriniar o Kucka. Nello stesso girone anche l'Azerbaigian, che per molti versi è nel cammino di crescita simile al Kazakistan, e la Bielorussia. Quattro vittorie e un pari in cinque incontri, subendo poco e segnando il gusto.

La prossima Nations League vedrà il Kazakistan in Lega B con squadre di alto rango. Una promozione essenziale a livello simbolico, ma anche utile per l'eventuale mancato accesso ad Euro 2024 tramite le qualificazioni canoniche: grazie al primo posto, infatti, potrà avere l'occasione di accedervi tramite i playoff. Un risultato a cui punta da tempo, ma che sta diventando sempre più possibile.

Il Kazakistan è privo di stelle di primo piano, ma alcuni giocatori stanno dimostrando di poter ottenere ingaggi importanti all'estero e trascinare i propri colori. E' il caso del centrocampista classe '98 Bakhtiyar Zaynutdinov, capace di giocare come mediano, trequartista e ala: un jolly che sfrutta inserimenti e ripartenze per brillare.

Yury Logvinenko e Serhiy Malyi guidano la difesa, mentre in attacco si è ancora alla ricerca di un vero bomber: Abat Aymbetov ha trascinato la squadra in Nations League, risultando letale in molte situazioni di stallo. Quella in cui era posizionata la sua Nazionale. Era, appunto.