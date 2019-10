Kazakistan-Belgio dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

Ottenuto il pass per Euro 2020, ora il Belgio vuole ottenere anche il primo posto: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Ancor prima dell' , è stato il di Martinez il primo team a strappare il pass per l'Europeo 2020. In cima al ranking mondiale, la rappresentativa dei Diavoli Rossi sfida il Kazakistan nell'ottava giornata delle qualificazioni: obiettivo, primo posto.

Un primo posto non matematicamente possibile per il Belgio già in questo turno, visto e considerando come la sia a sole due lunghezze di distanza, con nove punti ancora a disposizione. Kazakistan già aritmeticamente fuori e impossibilitato a raggiungere l'Europeo 2020.

L'Italia è la prima squadra ad approdare all'Europeo come prima del girone: il Belgio, dopo sette vittorie su sette, continua a lavorare da questo punto di vista.

Tutto su Kazakistan-Belgio : le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming .

KAZAKISTAN-BELGIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita : Kazakistan-Belgio

• Data : 13 ottobre 2019

• Orario : 15:00

• Canale TV : -

• Streaming : -

ORARIO KAZAKISTAN-BELGIO

La sfida tra Kazakistan e Belgio verrà disputata all'Astana Arena di Astana domenica 13 ottobre 2019 alle 15 ora italiana. Ad arbitrare la gara ci sarà il lituano Gediminas Mažeika.

La gara tra Kazakistan e Belgio valida per le qualificazioni all'Europeo 2020 non dovrebbe avere una copertura televisiva.

Kazakistan-Belgio non sarà trasmessa in nè dalla Rai, nè da Mediaset, nè da Sky.

Kazakistan (3-4-2-1): Nepogodov; Maliy, Yerlanov, Marochkin; Kuat, Abiken, Suyumbayev, Vorogovskiy; Pertsukh, Islamkhan; Zhangylyshbay

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Castagne, Vanaken, Tielemans, Chadli; Hazard, Lukaku, Mertens