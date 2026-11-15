Come vedere Kazakistan-Slovacchia con una VPN

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. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita il sito dell’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

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Presentazione della partita

UEFA Nations League C - Game Week 6 16 nov 2026 - 10:00 Astana Arena

Il Kazakistan ospita la Slovacchia all’Astana Arena in una partita del Gruppo 3 della Lega C di UEFA Nations League che potrebbe incidere in modo significativo sulla classifica finale.

Il Kazakistan di John van't Schip arriva a questa partita sotto pressione dopo una campagna difficile. Ha perso tre delle ultime cinque gare ed è quarto nel girone: per evitare di chiudere all’ultimo posto dovrà offrire una prestazione migliore.

La Slovacchia arriva ad Astana da capolista del girone. Vladimir Weiss ha costruito una squadra che si è distinta nel Gruppo 3 e che cercherà di confermare il primo posto con un risultato positivo in Kazakistan.

Le due squadre si sono già affrontate in questa edizione della Nations League: a settembre, a Bratislava, la Slovacchia ha vinto 2-1. Il Kazakistan cercherà di ribaltare quel risultato in casa, anche se la forma recente offre pochi motivi di ottimismo.

L’ultima partita della Slovacchia si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro le Isole Faroe: un risultato che può aver tolto un po’ di lustro alla sua campagna, ma che lascia intatto il vantaggio in testa alla classifica. Resta la squadra da battere in questo girone.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire la partita in diretta.

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