Salernitana, Kastanos scherza con Paulo Sousa: "Sono il Bernardo Silva dei poveri"

Dopo la vittoria netta con il Sassuolo, il centrocampista della Salernitana scherza e ringrazia Paulo Sousa: "Mi ha dato fiducia e consapevolezza"

Giocava come trequartista o seconda punta, poi Paulo Sousa l'ha catechizzato come esterno a tutta fascia. Così Grigoris Kastanos a Salerno è rinato, si è preso il posto da titolare e sta trovato la sua maturità, dopo le giovanili nella Juventus e le esperienze a Pescara e Frosinone.

"Siamo molto contenti, abbiamo lavorato tanto e questi sono i risultati - le parole di Kastanos nel post Salernitana-Sassuolo - Lavoriamo sempre per migliorare il nostro possesso palla, oggi abbiamo fatto vedere qualcosina ma possiamo fare molto meglio".

Il minutaggio del nazionale cipriota, sempre in campo dall'arrivo di Paulo Sousa, è cresciuto esponenzialmente con il nuovo allenatore, che lo ha rivitalizzato e che contro i neroverdi lo ha schierato come quinto a desta nel suo 3-5-2. L'ex trequartista, giocando a piede invertito, ha interpretato il ruolo in maniera offensiva senza senza snobbare la fase di non possesso.

"Il mister mi ha dato ciò che serve a ogni giocatore: la fiducia e la consapevolezza nei miei mezzi - ha detto il giocare a 'DAZN' - Io sto lavorando tanto per ripagare la sua fiducia, partita dopo partita devo essere sempre migliore".

Priam del match, Paulo Sousa stesso aveva definito Kastanos "il Beranrdo Silva della Salernitana", paragonando il classe '98 alla star del Manchester City grazie alla sua capacità di adattarsi in campo a più posizioni, proprio come fa il nazionale portoghese con Guardiola. Kastanos è stato al gioco e ha risposto così alle parole del suo allenatore:

"È vero, io sono il Bernardo Silva dei poveri. Mi piace il calcio e provo sempre a giocare, ovunque mi mettano. Il calcio è uno sport di testa, tutto di testa: se hai la mentalità giusta puoi fare tutti i ruoli. Io continuo così per la mia strada, partita dopo partita sarò sempre migliore".