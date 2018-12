Kashima-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid affronta i Kashima Antlers nella semifinale del Mondiale per Club: le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Saranno i Kashima Antlers gli avversari del Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club 2018 dopo aver superato in rimonta il Guadalajara per 3-2 nel turno precedente.

I giapponesi si sono qualificati al Mondiale per Club in qualità di campioni d'Asia e ora sfideranno il Real Madrid, che accede direttamente alla semifinale in quanto vincitore della Champions League, in un remake della finale 2016.

In quell'occasione a spuntarla furono gli spagnoli, ma solo ai tempi supplementari e grazie a un tripletta di Cristiano Ronaldo.

QUANDO SI GIOCA KASHIMA-REAL MADRID

Kashima-Real Madrid si gioca mercoledì 19 dicembre negli Emirati Arabi alle ore 17.30 italiane.

DOVE VEDERE KASHIMA-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Al momento non è prevista nessuna copertura televisiva per Kashima-Real Madrid. Sarà comunque possibile seguire la partita sui canali social dei due club.

PROBABILI FORMAZIONI KASHIMA-REAL MADRID

Solari ha regolarmente convocato Casemiro, assente da tempo per infortunio, se il brasiliano non dovesse farcela pronto uno tra Ceballos e Marcos Llorente. In attacco problemi fisici per Bale e Benzema ma entrambi dovrebbero partire dal 1'.

Nessuna grossa novità nelle file del Kashima che dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 e la coppia Serginho-Doi in attacco.

KASHIMA (4-4-2): Kwon; Uchida, Jeong, Shoji, Jamamoto; Endo, L.Silva, Nagaki, Leandro; Serginho, Doi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtouis; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; L.Vazquez, Benzema, Bale.