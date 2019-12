Karsdorp, polemiche in Olanda per un video: "Non faccio uso di quel tipo di cose"

Polemiche in Olanda per un video che ritrae Rick Karsdorp. Il giocatore intanto si difende: “Mi turba il fatto di essere accostato a certe cose”.

Non è un finale di 2019 semplice quello che sta affrontando Rick Karsdorp. L’esterno di proprietà della , che la scorsa estate si è trasferito in prestito al , è al centro di numerose polemiche in a causa di un video girato nei giorni scorsi.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Il tutto risale al giorno di Santo Stefano quando il difensore è stato immortalato con un suo amico a bordo di un taxi. Karsdorp è parso in condizioni non propriamente ottimali e la cosa ha ovviamente contribuito a rendere nel giro di poche ore le immagini virali sui vari social network.

Nel corso degli ultimi giorni si sono moltiplicati i messaggi di tifosi furibondi del Feyenoord che non solo hanno chiesto al club di prendere provvedimenti, ma si sono spinti anche oltre chiedendo dei test antidroga.

Il responsabile della comunicazione del club di Rotterdam, Raymond Salomon, a sportnieuws.nl ha chiesto a tutti di abbassare i toni.

“Mi rendo conto che, soprattutto dal punto di vista sportivo, Santo Stefano è un giorno che non regala molte notizie, ma qui c’è un video di pochi secondi che ritrae Rick in un taxi mentre non fa o non dice nulla di male, anche se effettivamente la sensazione è quella che abbia bevuto. Gli atleti a volte sono come le persone e comunque ha scelto consapevolmente il periodo giusto per farlo, visto che la squadra è in ferie e i giocatori torneranno ad allenarsi solo il 5 gennaio”.

Lo stesso Karsdorp ha voluto commentare la vicenda attraverso una storia pubblicata su Instagram.