Karsdorp sfiduciato: "Forse la Roma non mi vuole più"

Il terzino di proprietà della Roma ma in prestito al Feyenoord è preoccupato: "Non mi hanno chiamato, forse non vogliono puntare su di me".

Era tornato in patria per ritrovare lo smalto perduto a causa degli infortuni che avevano condizionato negativamente la sua avventura a , ma Rick Karsdorp non sembra essere ancora uscito definitivamente dal tunnel.

Ceduto con la formula del prestito secco al - dove aveva giocato una prima volta fino al 2017 - il terzino olandese è stato costretto a fermarsi dopo la decisione di sospendere del tutto l'Eredivisie per far fronte all'emergenza Coronavirus: il suo futuro è quanto mai in bilico, e un ritorno in per restarci è tutto fuorché scontato.

Intervistato ai microfoni di 'NOS', Karsdorp ha parlato con sfiducia di quello che potrebbe essere il suo avvenire, con ogni probabilità lontano dall' .

"Sicuramente il mio futuro non sarà al Feyenoord. Se la Roma mi volesse ancora ci starei volentieri: voglio giocarmi le mie possibilità, lì ho avuto molti problemi fisici. Quando ho giocato non ho fatto male, mi piacerebbe tornare in o andare altrove".

"Da quando sono arrivato a Rotterdam, dalla Roma non si sono fatti sentire, né con me né col Feyenoord: forse significa che non hanno intenzione di puntare su di me. E' strano, io però ho altri due anni di contratto. Fonseca era stato chiaro, io cercherò in tutti i modi di mettermi in mostra durante la preparazione. Ero disponibile ad un ritorno, ma il Coronavirus ha sconvolto i piani. Farei di tutto per meritarmi una nuova occasione".

Karsdorp ha raccolto 24 presenze stagionali segnando 2 goal e fornendo 5 assist.

"Ho lottato tanto per tornare qui. Volevo divertirmi di nuovo e questa scelta mi ha sicuramente aiutato. Restare per un altro anno sarebbe molto diverso, nonostante ora abbia superato i problemi fisici che mi affliggevano da tempo: a dicembre mi sono operato all'inguine e da allora sono sempre stato bene. I primi mesi non sono stati piacevoli da affrontare".

Qualche errore di troppo commesso in passato e la consapevolezza di aver sbagliato.