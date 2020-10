Karnezis ricorda l'ammutinamento del Napoli: "Il ritiro ti distrugge l'anima"

Il portiere greco, passato al Lille in estate, ricorda i momenti difficili di un anno fa: "Nessuno era d'accordo con il ritiro".

Orestis Karnezis in estate è entrato nei discorsi che hanno portato Osimhen a ed è diventato un giocatore del . In azzurro ha lasciato ricordi dolci come la vittoria in Coppa , ma anche amari come l'ammutinamento di un anno fa.

Intervistato dal canale greco 'sport24', l'ex e ha ripercorso quei momenti, gli ultimi sotto la gestione Carlo Ancelotti, prima dell'arrivo di Gennaro Gattuso.

"È stato un momento difficile. Tutto è iniziato a novembre. Abbiamo avuto molti risultati negativi. C'era insoddisfazione. Quando le cose non vanno bene, di solito in Italia si va in ritiro in albergo. Lo fanno perché ci si concentri. Nessuno di noi calciatori è stato d'accordo e non abbiamo accettato la richiesta della società".

Il portiere greco si è anche detto contrario ai ritiri, definiti come la cosa peggiore, nonché una strategia ormai vecchia e nemmeno sempre funzionante.