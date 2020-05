Kapo, dalla Juventus alla nuova vita: "In Costa d'Avorio ho fondato un'accademia"

Nella stagione 2004-2005 Olivier Kapo ha militato nella , arrivato dall'Auxerre come possibile crack, ma poi deludente in . Eppure è rimasto molto legato alla Vecchia Signora, che segue ancora oggi con grande passione.

Kapo si è raccontato a 'TuttoJuve', partendo proprio dalla sua vita attuale.

"Da circa quattro anni sono tornato a vivere in Costa D'Avorio, qui ho fondato un'accademia in cui ho creato diverse squadre e ci sono tanti bambini di diverse età che vanno dai 6 ai 17 anni. Per me questo è un motivo d'orgoglio, perché riesco a trasmettere quella che è stata la mia grande passione. Noi lavoriamo per arrivare nei grandi paesi come , e ".