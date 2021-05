Kane vuole lasciare il Tottenham: City, United e Chelsea alla finestra

Harry Kane ha comunicato al Tottenham di voler lasciare a fine stagione: su di lui già Manchester United, City e Chelsea.

Veste la maglia del Tottenham fin dalle giovanili, dal 2004, quando aveva solo undici anni. Dal 2013 è un simbolo della prima squadra, dopo alcuni prestiti, e adeso ne è pure Capitano, oltre che goleador. Eppure, Harry Kane ha chiesto al club di lasciare la squadra a fine stagione.

Il calciatore 27enne si è detto stufo di non competere per la Premier League o per altri trofei, lo ha comunicato al club, che fino ad ora tuttavia non ha avuto intenzioni di ascoltare offerte da parte di altre squadre.

Daniel Levy chiederà una cifra enorme per il suo gioiellino, visto che ha un contratto in scadenza nel lontano 2024.

Manchester United, Manchester City e Chelsea sono le squadre alla finestra per Harry Kane, che dal canto suo ha già manifestato la voglia di restare in Premier League.

Con 22 goal in Premier League, Kane è alla pari con Mohamed Salah del Liverpool nella corsa al primo posto della classifica marcatori. Inoltre, ha segnato 32 goal e 16 assist in 47 partite in tutte le competizioni, posizionandolo tra i migliori attaccanti del mondo.