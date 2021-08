Kane fuori squadra per Tottenham-Manchester City: "Ha bisogno di ritrovare la forma"

Fa discutere l'esclusione di Harry Kane dalla squadra che affronterà il Manchester City: "Ha bisogno di trovare la forma", ha spiegato Espirito Santo.

Il Tottenham affronterà il big match contro il Manchester City di Pep Guardiola, campione di Inghilterra, senza il suo centravanti Harry Kane. L'attaccante è al centro di voci di calciomercato, ma i motivi che avrebbero indotto il tecnico Nuno Espirito Santo a non portarlo nemmeno in panchina per il debutto stagionale in Premier League sarebbero diversi.

"Essendo tornato tardi dalle vacanze, Kane deve lavorare. - ha affermato - Deve continuare fin quando non sarà pronto per aiutare la squadra. Non ha bisogno di sostenere troppe sessioni, ma deve ritrovare la sua forma fisica".

Nonostante le parole dell'allenatore portoghese, sul centravanti inglese resta forte proprio l'interesse del Manchestwer City di Pep Guardiola. I Citizens, secondo quanto appreso da Goal, avrebbero offerto 117 milioni di euro per il bomber del Tottenham.

L'esclusione nell'importante partita potrebbe anticipare dunque una futura cessione al City. Per il momento, però, Pep Guardiola preferisce non commentare: