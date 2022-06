Kane e la 'gaffe' sui Mondiali: "Ci sono tante squadre forti, anche l'Italia"

L'attaccante frena gli entusiasmi dell'Inghilterra in vista dei Mondiali e cita anche l'Italia. Una semplice gaffe o una piccola provocazione?

Una clamorosa gaffe o una provocazione figlia ancora della notte di Wembley? Il dubbio resta, intanto le dichiarazioni di Harry Kane al termine della partita di Nations League tra Inghilterra e Germania hanno fatto il giro del mondo.

L'attaccante del Tottenham, autore del rigore che ha evitato agli inglesi la seconda sconfitta in altrettante partite, ha infatti citato anche l'Italia tra le favorite per i prossimi Mondiali. Peccato che, come sappiamo bene, in Qatar gli Azzurri non ci saranno.

"Ci sono tante buone squadre, Germania, Francia, Spagna, Italia, ci sono anche Brasile e Argentina. Ci sono molti top team in tutto il mondo. Per vincere un torneo come il Mondiale devi essere ad un livello molto alto per sette partite. Quindi queste partite di Nations League sono una ottima preparazione e servono proprio a questo".

Un errore abbastanza grossolano che fa pensare come quella di Kane possa non essere una semplice gaffe ma una piccola rivincita su coloro che hanno strappato all'Inghilterra il successo agli ultimi Europei. Il dubbio resta.

L'Inghilterra peraltro si ritroverà di fronte proprio l'Italia sabato prossimo, quando le due squadre giocheranno una contro l'altra una gara valida per la terza giornata di Nations League. La prima volta dopo Wembley.