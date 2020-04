Kane alla Juventus sogno impossibile: il primo obiettivo resta Icardi

Le voci su Harry Kane alla Juventus non trovano riscontri, l'attaccante inglese costa troppo. Paratici invece non molla Icardi e segue Kaio Jorge.

Ormai è chiaro. Uno degli obiettivi, se non l'obiettivo, della prossima sessione di calciomercato per la sarà l'acquisto di un grande numero 9. Un bomber capace di capitalizzare al meglio gli assist di Dybala o i cross di Cristiano Ronaldo.

Higuain d'altronde è in partenza, dunque nella rosa di Sarri il posto della prima punta rischia di restare vacante. Ecco perché forse nelle ultime settimane tra i nomi accostati alla Juventus è spuntato anche quello di Harry Kane.

L'attaccante inglese sarebbe il terminale offensivo perfetto per qualsiasi top club ma il costo del suo cartellino è assolutamente proibitivo. Kane alla Juventus, insomma, sembra destinato a restare solo una suggestione di primavera.

In estate invece Paratici spera di affondare il colpo per portare finalmente Mauro Icardi a . L'argentino è nel radar bianconero ormai da anni ma l'estate scorsa Marotta preferì cederlo al piuttosto che rischiare di rinforzare la sua ex squadra.

Stavolta però l' potrebbe essere bypassata proprio grazie alla sponda del PSG che riscatterebbe Icardi dai nerazzurri per poi girarlo alla Juventus, magari in cambio di qualche contropartita tecnica particolarmente gradita come Miralem Pjanic.

Paratici comunque monitora pure le possibili alternative tra cui spicca il nome di Kaio Jorge, gioiellino del Santos e astro nascente del calcio brasiliano. La Juventus però non ha alcuna intenzione di versare per intero la clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Infine resta da seguire la pista che porta a da dove potrebbe arrivare Arek Milik, il cui rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 è ancora in alto mare. Le grandi manovre per l'attacco alla Juventus, insomma, sono appena iniziate.