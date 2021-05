Kane medita l'addio al Tottenham: "Mai detto che sarei rimasto a vita"

Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione: "Voglio giocare le partite più importanti. Devo riflettere, parlerò col presidente".

Cielo plumbeo a Londra, sponda Tottenham: Harry Kane, il giocatore più rappresentativo, ha comunicato la volontà di lasciare la squadra al termine di questa stagione per dare linfa agli stimoli che agli 'Spurs' sembrano essersi spenti.

Dall'ambiente attorno al bomber inglese filtra il malumore per non aver conquistato la Champions League nemmeno quest'anno, discriminante che rischia di fare la differenza in quelle che saranno le sue scelte future.

Intervenuto al canale YouTube di Gary Neville, 'The Overlap', Kane non ha affatto nascosto le sue ambizioni di competere sui migliori palcoscenici d'Europa e del mondo, desiderio che il Tottenham non è attualmente in grado di soddisfare.

"Non ho paura di dire: 'Voglio essere il migliore'. Voglio provare a raggiungere il livello di gente come Messi e Ronaldo. Il mio obiettivo primario è questo: vincere titoli e segnare 50, 60, o 70 reti a stagione. Non voglio arrivare con dei rimpianti alla fine della mia carriera".

L'assenza dal giro della Champions del Tottenham è un 'dettaglio' troppo importante per poter passare inosservato.

"Il mio desiderio è quello di giocare le gare più importanti. Quest'anno ho visto i club inglesi fare qualcosa di straordinario in Champions, quelle sono le partite in cui voglio essere coinvolto".

Kane ha voglia di sfruttare al massimo gli ultimi anni di carriera per provare a conquistare un posto nell'Olimpo dei grandi.

"La gente potrebbe dire che sono alla disperata ricerca di trofei, ma in realtà non ne ho bisogno. Mi sento come se avessi un'altra carriera intera da affrontare. Davanti ho più o meno altri 7-8 anni, quelli che ho giocato in Premier League. Non ho fretta di fare nulla".

Il Tottenham rimarrà sempre nel cuore di Kane che però non ha mai fatto dichiarazioni d'amore eterno.