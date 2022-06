Kalvin Phillips è il secondo acquisto del Manchester City: accordo per 50 milioni

Il mediano lascerà a breve il Leeds per approdare alla corte di Guardiola: Gyabi fa il percorso inverso. Il City ha il sostituto di Fernandinho.

Il Manchester City si è accordato con il Leeds United per ingaggiare il centrocampista Kalvin Phillips. Dopo aver ufficializzato Erling Haaland, come colpo principale dell'estate, la squadra di Guardiola si prepara a mettere a segno il suo secondo rinforzo.

GOAL può confermare che i campioni della Premier League pagheranno poco meno di 50 milioni di euro per il nazionale inglese, con ulteriori ed eventuali 4 di bonus. Al Leeds finirà invece il giovane Darko Gyabi, che lascerà il Manchester City con una valutazione di 7 mlioni.

Phillips ha avuto pochi dubbi una volta che Guardiola ha espresso il suo interesse. Attualmente in vacanza dopo la lunga stagione di Premier, il centrocampista potrebbe dirigersi a Manchester per firmare il contratto ed essere ufficialmente un nuovo giocatore dei Citizens.

L'articolo prosegue qui sotto

L'acquisto di Phillips rappresenta una necessità per il Manchester City in seguito all'addio di Fernandinho, che ha salutato il club da svincolato dopo aver vinto 14 trofei, tra cui 6 campionati. Come interno di centrocampo difensivo, ha ben impressionato Guardiola, che l'ha messo in cima alla lista per il 2022/2023.

Phillips è visto come un nuovo arrivato che può competere con Rodri per un posto a centrocampo fornendo allo stesso tempo un'importante profondità di squadra. Il Leeds era praticamente certo di dover lasciare andare la sua stella e per questo motivo ha puntato su Marc Roca, arrivato dal Bayern Monaco.

Classe 1995, Phillips può giocare all'occorrenza anche centrale di difesa, ma il suo ruolo principale è quello di mediano. Cresciuto nel Leeds fino ad arrivare in prima squadra, non ha un buon feeling con il goal. Guardiola proverà a farlo crescere anche da questo punto di vista.