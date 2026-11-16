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Lelio Donato

Kalulu infortunato, Celik in dubbio: chi può giocare a destra nella Juventus e le soluzioni di Spalletti

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Celik è tornato dagli impegni con la Turchia con un problema fisico da valutare mentre Pierre Kalulu ne avrà ancora per qualche settimana a causa dell'infortunio che gli ha fatto saltare le gare con la Francia.

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Per la Juventus, alle prese da inizio stagione con una perenne emergenza infortuni un po' in tutti i reparti, rischia così di aprirsi un nuovo fronte sulla fascia destra dove di fatto attualmente Luciano Spalletti si trova senza alternative di ruolo.

Le condizioni di Celik, al momento, non sembrano destare particolare preoccupazione ma la sua presenza alla ripresa del campionato è in dubbio. Dunque per la sfida contro il Venezia toccherà probabilmente all'allenatore bianconero trovare soluzioni.

QUANDO TORNA KALULU DALL'INFORTUNIO

Il francese è uno dei pochissimi punti fermi della Juventus di Spalletti, che non ci rinuncia praticamente mai se non costretto da infortuni o squalifiche. Kalulu però come detto si è fermato subito dopo Fiorentina-Juventus e per rivederlo in campo ci vorrà ancora un po' di tempo.

Il bollettino medico della società dopo gli esami strumentali ha evidenziato una lesione ai muscoli ischiocrurali (la porzione posteriore della coscia). Un infortunio che dovrebbe tenerlo fuori circa tre settimane, facendogli saltare almeno due gare di campionato (Venezia e Como) e una di Europa League contro l'Omonia.

La speranza di Spalletti è quella di riavere Kalulu il 3 dicembre in Coppa Italia contro il Sassuolo o al più tardi tre giorni dopo, quando all'Allianz Stadium arriverà l'Udinese per la quattordicesima giornata di campionato.

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LE CONDIZIONI DI CELIK

In questo scenario si inserisce il nuovo stop di Celik. L'esterno turco avrebbe dovuto giocare contro la Francia in Nations League ma durante le fasi di riscaldamento ha accusato un fastidio nella zona del precedente infortunio. E per questo motivo a scopo precauzionale non ha preso parte alla gara.

Secondo i primi esami in ogni caso le condizioni di Celik al momento non desterebbero particolare preoccupazione. Il turco verrà valutato giorno per giorno dallo staff medico bianconero una volta rientrato a Torino. Ma la sua presenza per Juventus-Venezia del 22 novembre è da considerarsi in forte dubbio.

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CHI GIOCA SULLA DESTRA

Nel caso in cui anche Celik non dovesse farcela per Juventus-Venezia si aprirebbe un buco a destra, che costringerebbe Luciano Spalletti a studiare soluzioni alternative anche a livello tattico.

Una di queste prevede il ritorno della difesa a tre con Federico Gatti braccetto destro, Bremer centrale e Lucumi dall'altra parte. Ad agire come esterno a tutta fascia sulla destra invece potrebbe essere Weston McKennie, solito jolly giù utilizzato in quella posizione nel recente passato da Spalletti.

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Se invece l'allenatore bianconero insisterà sulla linea a quattro non è esclusa la promozione di un giovane dalla Next Gen o l'ipotesi di spostare Cambiaso a destra con Cabal titolare a sinistra.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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